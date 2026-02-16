הנרצח ה-50 במגזר מתחילת השנה: גבר נורה למוות בטמרה

האלימות בחברה הערבית משתוללת: גבר נורה היום (שני) למוות בטמרה. משטרת ישראל פתחה בחקירת האירוע. זה הנרצח השלישי היום וה-50 במגזר הערבי מתחילת השנה.

השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.

כאמור, רק הבוקר שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נורו למוות בעיר. מהמשטרה נמסר שנקבע מותם של שני הצעירים, שזהותם טרם ידועה. שוטרי מרחב מנשה הגיעו לזירה ופתחו בחקירה לצד פריסת מחסומים באיזור, על מנת לאתר חשודים.

עשרה נרצחים נוספים במגזר בשבוע החולף, האחרון שבהם היה בשבת האחרונה, אז צעיר כבן 20 נורה למוות סמוך למחלף נאות חובב שבנגב. באירוע נפצע אדם נוסף באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע.

מספר שעות לפני כן, צעיר בן 19 נורה למוות בנצרת, כאשר שהה בתוך רכבו. הצעיר נמצא על ידי צוות מד"א כשהוא מחוסר הכרה עם מספר פצעי ירי. לאחר מכן נקבע מותו.