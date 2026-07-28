אלפי שקלים נעלמו לפתע מהחשבון: העוקץ המרושע שבוצע לניצולת השואה המבוגרת

תושבת חיפה נעצרה בחשד לגניבת כרטיס אשראי של ניצולת שואה בשנות ה-90 לחייה. היא תובא היום (שלישי) לבית משפט השלום בעיר, לדיון בהארכת מעצרה.

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כאמור, שוטרי תחנת חיפה פתחו בחקירת המקרה לפני מספר ימים, זאת בעקבות תלונתה של ניצולת שואה בשנות ה־90 לחייה, אשר על פי החשד נפלה קורבן למעשה עוקץ מתוחכם.

מחקירת המקרה עלה החשד לפיו תושבת חיפה בת 54, גנבה תחילה את כרטיס האשראי של הקורבן במהלך נסיעה משותפת. עוד עלה, כי בהמשך היא הגיעה לביתה, באמתלה של ביצוע בדיקות רפואיות, שם על פי החשד גנבה רכוש נוסף. לאחר מכן ביצעה, על פי החשד, רכישות בכרטיס האשראי בסכום של אלפי שקלים.

לצד זאת, החשודה הפרה על פי החשד את המעצר האלקטרוני בו היתה נתונה בעת ביצוע העבירות.