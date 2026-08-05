עורכת הדין החשודה בהברחת סמים לאסיר: "הוא סחט אותי באיומים"

עורכת דין נעצרה בחשד שניסתה להבריח כ-30 כדורי קוקאין לאסיר המרצה עונש מאסר במסגרת פרשת הונאה מוכרת. על פי החשד, במהלך פגישתם בבית הסוהר חיבקה עורכת הדין את האסיר, ותוך כדי כך העבירה לידיו שקית שהכילה את החומר החשוד כסם.

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כשהציגו החוקרים לעורכת הדין את התיעוד מתוך מצלמות האבטחה, היא השיבה תחילה: "אין לי מה להגיד". בהמשך החקירה טענה: "הוא סחט אותי באיומים".

במשטרה ובשירות בתי הסוהר חושדים כי העצורה הייתה מעורבת בהברחות נוספות בעבר. מעצרה הובא בפני שופט והוארך עד ליום שישי.

סנגורה, עו"ד אופק מלכה, מסר בתגובה: "הנאשמת מכחישה כל קשר למיוחס לה, גרסתה תתברר בפני בית המשפט - לעת זו פרטי החקירה והדיונים מצויים תחת איסור פרסום".