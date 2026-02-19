5 ימים לאחר המהומות בבני ברק: נעצר חשוד שהפך ניידת משטרה

צעיר בן 19, מביתר עילית, נעצר הערב (חמישי) בחשד שהיה מעורב בהפיכת ניידת משטרה במהלך הפרות סדר שאירעו בבני ברק ביום ראשון האחרון.

לאחר המהומות, פתחה המשטרה בחקירה במטרה לאתר מספר חשודים שהיו מעורבים בהפיכת הניידת במהלך האירועים, במסגרתה נאספו ממצאים וראיות.

היום איתרו בלשי התחנה את הצעיר, והוא נעצר לחקירה בגין חבלה במזיד ברכב, השתתפות בהתקהלות אסורה, קשירת קשר לעשות פשע וחסימה/הפרעה בדרך ציבורית. בתום חקירתו נכלא ומחר בבוקר יובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב.

דוד קשת

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות וביד קשה נגד כל ניסיון לפגוע בשוטרים, בניידות המשטרה וברכוש ציבורי, ותמצה את הדין עם המעורבים בהפרות סדר ובאלימות מכל סוג", נמסר.

במהומות פרצו בתחילת השבוע בבני ברק, לאחר ששתי חיילות שהגיעו לביקור בעיר במסגרת תפקידן, הותקפו על ידי חרדים שהתגודדו סביבן וגרמו להן לחוש סכנה לחייהן. הן חולצו בידי המשטרה ללא פגע.

26 בני אדם נעצרו במהומות, המשטרה הפעילה אמצעים לפיזור הפגנות, בהם השלכת רימוני רסס רבים. בשעות הערב הודיעה המשטרה כי הסדר שב על כנו, אם כי ההפגנות חודשו לאחר זמן מה. מספר אנשים נפגעו קל מגז פלפל. בנוסף, חמישה שוטרים נפצעו קל.

למחרת נודע כי מרבית העצורים מהמהומות שוחררו, אך בית המשפט האריך את מעצרם של שניים מהם, הם נשלחו למעצר בית למשך חמישה ימים. ארבעה עצורים קטינים נוספים הובאו לדיון בבית משפט לנוער בבת ים.