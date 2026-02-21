אירוע חריג בכפר כנא: רעולי פנים מבצעים ירי בלתי פוסק, רחפן הטיל רימונים | צפו בתיעודים

האלימות בחברה הערבית משתוללת: רחפן הטיל היום (שבת) רימון על בית בכפר כנא וגרם לפציעתם של ארבעה אנשים בדרגות שונות - גבר כבן 30 במצב קשה ושלושה פצועים במצב בינוני, בהם צעירה כבת 18, גבר כבן 80 ואישה כבת 40.

מהמשטרה נמסר כי כוחות רבים של מחוז צפון נמצאים בזירות ומבצעים פעולות לאיתור החשודים בארוע ופתחו בחקירה תוך איסוף ממצאים. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.

צוותי מד"א שהגיעו לזירה טיפלו בנפגעים כשברקע נמשכו קולות הירי. פרמדיק במד"א אנס עואודה, סיפר: "הובילו אותנו לארבעה פצועים שסובלים פציעות חודרות בגופם. בניהם היה גבר בשנות ה-30 בהכרה שנפצע באורח קשה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב".