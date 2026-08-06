שבו לעסק, דרשו כסף ותקפו את הבעלים: כתב אישום נגד קטינים החשודים כחברי SSQ

כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד שלושה קטינים בני 15-16, תושבי חולון ותל אביב, בגין שוד בעל עסק ברחוב סוקולוב בחולון. במשטרה טוענים כי השלושה משתייכים לכנופיה המכונה "SSQ".

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על פי החקירה שניהלה תחנת חולון, יום לפני האירוע הגיעו הנאשמים לעסק, השליכו חפצים לעבר דלת הכניסה וגרמו לנזק. למחרת שבו למקום, דרשו מבעל העסק כסף, וכשסירב תקפו אותו וגרמו לו לחבלות בפלג גופו העליון.

שוטרי תחנת חולון הוזעקו למקום, פתחו בחקירה ואיתרו את שלושת החשודים זמן קצר לאחר האירוע. הם נעצרו, נחקרו ומעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט.

עם השלמת החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הגישה שלוחת הנוער של יחידת התביעות במחוז תל אביב כתב אישום נגד השלושה, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. בית המשפט האריך את מעצרם.