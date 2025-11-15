בכירים במשטרה: ניצב מני בנימין צפוי לחזור לתפקידו

פרטים חדשים על פרשת החקירה של ניצב מני בנימין, ראש להב 433 במשטרה, בחשד להפרת אמונים. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שבת) ב"קבינט השבת" כי לפי מה שמסתמן בקרב בכירים במשטרה, הניצב צפוי לחזור לתפקידו. אחד מהם מסר ל-i24NEWS כי גם בנימין עצמו טען בחקירתו כי פעל במסגרת החוק. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד