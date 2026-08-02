מלחמת הרימונים נמשכת: רימון רסס הושלך לעבר סניף ג'פניקה בהקמה בחדרה

שוטרי תחנת חדרה וחבלני מחוז חוף פתחו הבוקר (ראשון) בחקירה בחשד לרימון רסס שהושלך לעבר בית עסק הנמצא בשלבי בנייה, היעד שנפגע הוא סניף חדש של רשת המסעדות "ג'פניקה". מהמשטרה נמסר כי "שוטרי התחנה והחבלה הגיעו לזירה והחלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים. הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו בבדיקה".

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התקיפה בחדרה נקשרת ישירות לסכסוך בין ארגוני הפשיעה של משפחות מוסלי וג'רושי. רשת "ג'פניקה" מצאה את עצמה במוקד המאבק; רק לאחרונה עצרו שוטרי ימ"ר תל אביב תושב בת ים בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר סניף אחר של הרשת בקריית אונו, לצד אירועים דומים שנרשמו בראש פינה ובאזורים נוספים בארץ, הכוללים גם הצתות וירי חי.

על פי הערכות המודיעיניות של משטרת ישראל, בשטח פועלות לפחות ארבע חוליות ביצוע נפרדות ועצמאיות, המקבלות "אור ירוק" ומפעילות קבלני ביצוע צעירים שמשליכים מטענים ורימונים תמורת תשלום כספי. עד כה נספרו כ-40 אירועים פליליים קשים ברחבי הארץ, שכללו פיצוצים בלב שכונות מגורים יוקרתיות ומתחמי מסחר.

ההסלמה החריגה אף הובילה את שגרירות ארצות הברית בישראל לצעד יוצא דופן, במסגרתו פרסמה אזהרה רשמית ומיידית לאזרחיה השוהים בארץ, תוך קריאה לגלות ערנות מוגברת בשל "עלייה חדה באלימות הקשורה לקבוצות פשע מאורגן ישראליות יריבות".