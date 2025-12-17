כתב אישום הוגש היום (רביעי) נגד 24 אוהדי "אולטרס" הפועל תל אביב בתיק "אדום בוהק" של המשטרה, שנפתח לאחר פיצוץ הדרבי באיצטדיון בלומפילד לפני כחודשיים, בשל השלכת אבוקות ופציעת אוהדים ושוטרים.

האוהדים מואשמים בהחזקת נשק בצוותא, שימוש פחזני באש בצוותא, קשירת קשר לפשע והכנסת חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט בצוותא.

דוברות המשטרה

כזכור, הדרבי בין הפועל למכבי ת"א בבלומפילד בוטל בעקבות הדלקת אמצעי פירוטכניקה ביציעי אוהדי שתי הקבוצות, שאף השליכו אבוקות לכר הדשא ופצעו מספר אוהדים ושוטרים. המשטרה מסרה באותו יום: "הפרות סדר, התפרעויות, השלכת חפצים, רימוני עשן זיקוקים, שוטרים פצועים ונזקים לתשתית המגרש - זה לא משחק כדורגל - זו הפרת סדר ואלימות חמורה".