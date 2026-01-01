תקפו תושב ראשל"צ וגנבו את הכלבה שלו: שלושה חשודים נעצרו

שלושה חשודים נעצרו היום (חמישי) לפנות בוקר בחשד לשוד אלים בראשון לציון, בו הותקף תושב המקום שטייל עם שני כלביו - וכלבת השיצו שלו נגנבה. הם הובאו לבית המשפט בעיר בבקשה להארכת מעצרם. הקורבן נפצע, הכלבה טרם נמצאה.

חוקרי תחנת ראשון לציון בשת"פ עם אח"מ מג"ב איו"ש הצליחו לחשוף ולעצור בתום חקירה סמויה שכללה הפעלת אמצעים טכנולוגיים שונים, תושב ראשל"צ בשנות ה-30 לחייו, תושב טייבה בשנות ה-40 לחייו ותושב קלקיליה בשנות ה-20 לחייו בחשד לשוד שאירע ב-19 לדצמבר, ביחד עם חשוד רביעי תושב ראשל"צ.

בתוך כך, ניתן לפרסם כי במסגרת החקירה המואצת הצליחו הכוחות לחשוף את זהות החשודים במעורבות ולפנות בוקר שלושה מתוכם נעצרו במבצע משולב חוצה מחוזות בשלושה מוקדים שונים בארץ.