מערכת הבחירות במוקד: החשד הנוסף נגד ראש העיר בפרשת השחיתות בדרום

פרסום ראשון: ראש העיר החשוד בפרשת השחיתות בדרום, נחקר גם בפרשה נוספת ונפרדת הנוגעת למימון מערכת הבחירות בשנת 2018 - כך פרסמה הערב (שני) ראש תחום פלילים לי עייש. במוקד העניין עומדת הלוואה של מאות אלפי שקלים למימון הקמפיין שלא הוחזרה עד היום.

בנוסף, לפי החשד, מאחורי הלוואה זו עמדו אנשי עסקים שפעלו בתמורה לכאורה לקידום אישי וטובות הנאה.

החשד לעבירות שחיתות ציבורית

בתום שעות רבות, שוחררו כלל החשודים בפרשה. ראש העיר שוחרר למעצר בית, והורחק מהעירייה למשך שבוע. בין החשודים שעוכבו הבוקר הוא בנו של רב מוכר מאוד מדרום הארץ.

כזכור, החשודים, בהם ראש העיר, עוכבו לחקירה בחשד שהעלימו כספי תרומות שנועדו לציבור הרחב. הצעד מגיע לאחר שבלהב 433 התנהלה חקירה סמויה, לאחר שבשנה האחרונה חברת מועצת הרשות המקומית פנתה אל הנהלת הרשות וביקשה לדעת מה נעשה עם כספי התרומות.