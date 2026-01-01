חשד לרצח בקריית ים: גופת אישה אותרה, חשודים נעצרו

גופת אישה אותרה היום (חמישי) בקריית ים, שני חשודים בני 51 ו-44, ששהו עימה בדירה, נעצרו בחשד למעורבות במעשה.

הדיווח הראשוני התקבל בשעה 8:00 בבוקר, אנשי מד"א הגיעו לאישה, כשהיא מחוסרת הכרה וללא דופק ונאלצו לקבוע את מותה. פראמדיק מד"א תאופיק שייך אחמד וחובש בכיר במד"א ישי לוי אמרו כי "חברנו למשטרה שהובילו אותנו אל האישה ששכבה על הרצפה. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותה".

המשטרה עדכנה בהמשך כי תחנת זבולון פתחה בחקירה, שוטרים שהגיעו למקום, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי, החלו באיסוף ממצאים ועצרו את שני החשודים. הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות.