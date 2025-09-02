המורה החשוד באונס: המחשבים הועברו לחברת פריצה אזרחית
פרטים נוספים על פרשת המורה החשוד באונס מפתח תקווה, נחשפו על ידי ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית" • לפיהם, המשטרה לא מצליחה לפרוץ לטלפונים ולמחשבים הניידים שלו והם הועברו לחברה חיצונית
לי עייש ראש דסק פלילים
פרטים נוספים על פרשת המורה החשוד באונס מפתח תקווה, נחשפו הערב (שלישי) על ידי ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית. לפיהם, המשטרה לא מצליחה לפרוץ לטלפונים ולמחשבים הניידים של המורה והם הועברו לחברת פריצה אזרחית.
ממשטרת ישראל נמסר: "המשטרה מנהלת חקירה יסודית ומואצת תוך מיצוי כלל הראיות, כאשר התקני אחסון דיגיטלים נבדקים עפי צו ע"י המשטרה ולא ע״י גורם חיצוני, כנטען".
