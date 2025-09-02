המורה החשוד באונס: המחשבים הועברו לחברת פריצה אזרחית

פרטים נוספים על פרשת המורה החשוד באונס מפתח תקווה, נחשפו על ידי ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית" • לפיהם, המשטרה לא מצליחה לפרוץ לטלפונים ולמחשבים הניידים שלו והם הועברו לחברה חיצונית