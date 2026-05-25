בעקבות מעצר עריק: הפרות סדר אלימות פרצו מחוץ לתחנת משטרה בירושלים

עימותים פרצו הלילה (שני) בין מוחים חרדים לבין כוחות המשטרה ומג"ב מחוץ לתחנת עוז בירושלים בעקבות מעצר חשוד כעריק ע"י המשטרה הצבאית.

מהמשטרה נמסר כי הפרת סדר אלימה התפתחה מחוץ לתחנת משטרה בעיר, לאחר שהחשוד הובא לשם במטרה לזהותו. עשרות מפגינים התקהלו במקום והחלו להתפרע תוך גרימת נזק לצמיגים של שלוש ניידות משטרה.

שוטרי התחנה, לוחמי יס"מ ולוחמי משמר הגבול פעלו באופן מיידי למניעת כניסת המוחים לשטח התחנה, הדיפתם ופיזורם, תוך שימוש בכוח ובאמצעים. במהלך הטיפול בהפרת הסדר, נפצע לוחם מג"ב באורח קל וטופל במקום על ידי גורמי הרפואה.

"משטרת ישראל רואה בחומרה את התנהגותם הפסולה של המתפרעים, שהגיעו למקום במטרה לגרום נזק ולהפריע לפעילות הכוחות, ועל כן השוטרים פעלו בנחישות, באפס סובלנות וביד קשה נגד כל גילוי אלימות והפרת הסדר הציבורי, במטרה לשמור על החוק והסדר", נמסר.