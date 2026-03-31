משטרת תחנת קריית מלאכי הגישה היום (שלישי) כתב אישום נגד חשוד בסחיטה באיומים וסחיטה בכוח, בעקבות חקירה שנפתחה במהלך חודש מרץ לאחר דיווח על אירוע אלים בגן יבנה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי ממצאי החקירה, החשוד העניק למתלונן הלוואה בסך 10,000 שקלים, ובתמורה דרש תשלום ריבית חודשית. בהמשך היה סכסוך בין הצדדים סביב החזר הכסף, אז דרש החשוד את מלוא הסכום בתוספת 1,000 שקלים.

לפי החשד, החשוד איים על המתלונן, הגיע לביתו כשהוא מלווה בכלב, סטר לו ואיים כי ידקור אותו אם לא ישיב את הכסף. עוד נטען כי איים על חייו ואמר לו כי "ימות היום", תוך שהוא מצביע על הכלב.

דוברות המשטרה

בתום החקירה, פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) הגישה נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

מפקד תחנת קריית מלאכי, סנ"צ ליאור מצרפי, מסר כי מדובר "באירוע חמור של אלימות וסחיטה באיומים כלפי אזרח", והדגיש כי המשטרה תפעל בנחישות ובאפס סובלנות נגד עבירות מסוג זה, במטרה להגן על ביטחון הציבור.