רצח בנצרת: בן 16 ענה לטלפון, יצא מביתו - ונורה למוות

רצח בנצרת: עזמי גרייב, תלמיד כיתה י' בן 16, נורה הלילה (שבת) בעירו. על פי החשד, הנער נפל קורבן ל"כיפה אדומה" - קיבל טלפון מאדם שביקש ממנו לצאת החוצה, נענה לבקשה בחיוב, ונורה למוות מחוץ לביתו.

מוקדם יותר היום, נרשם אירוע של חשד לרצח בחיפה - כאשר גבר כבן 50 נפל אל מותו ממרפסת בגובה של שישה מטרים בבניין ברחוב הגנים בעיר, וגופתו אותרו כשעליה סימני אלימות.

חוקרי משטרה שהגיעו למקום מצאו בדירה אישה כבת 35 ממוצא דרום אמריקני עם פציעות בגופה.

תיעוד מבצעי מד"א

על פי החשד הראשוני, מותו של הגבר נגרם כתוצאה מריב שהתלקח בינו לבין האישה, אך כעת לא ברור האם הגבר נדחף מהמרפסת או שמא נפל מעצמו. האישה, אשר אינה דוברת עברית, פונתה תחת מעצר לטיפול רפואי כשהיא במצב קל, כאשר טרם התבהר האם הפציעות על גופה הן כתוצאה מדקירה או מאבק.