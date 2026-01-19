קרא לדקור את משתתפי מצעד הגאווה ויקבל דרגות קצין בכיר

לאחר החשיפה ב-i24NEWS על כך שבעבר, טענה המשטרה כי המועמד המוביל לראש מנהלת גיוס חרדים במשטרה הוא בעל רישום פלילי רב - ואף קרא לדקור את משתתפי מצעד הגאווה, בו נרצחה שיר בנקי ב-2015. כתבנו לענייני משטרה, משה שטיינמץ, דיווח הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" כי למרות זאת, המפכ"ל דני לוי החליט: רחמים חוגי יגויס למשטרה, יקבל דרגת סגן ניצב וימונה לתפקיד ראש מינהלת גיוס חרדים במשטרה.

מדובר בתפקיד חדש שנוצר לאחרונה במשטרה ולאחרונה התקבלה בסגל הפיקוד ההחלטה למנות אליו את חוגי, זאת אחרי שבסביבת בן גביר קידמו את מועמדותו של חוגי, שמשרת היום במינהלת גיוס חרדים בצה"ל.

ב-i24NEWS נחשף לאחרונה כי חוגי הוא המועמד המוביל לתפקיד וכי לפי טענות המשטרה בעבר, לחובתו היה רישום פלילי רב ומעצר במצעד הגאווה בירושלים - מה שכאמור לא מנע מהמשטרה לבחור בו לתפקיד. הוא יגוייס למשטרה ויזכה לדרגות של קצין בכיר.

במצעד הגאווה בירושלים בקיץ 2015 רצח ישי שליסל את שירה בנקי ופצע חמישה נוספים בדקירות סכין. חוגי הפגין במקום נגד הצועדים, קרא לדקור את כל משתתפי המצעד ונעצר על ידי המשטרה. כשנה לאחר מכן, לקראת המצעד בתל אביב, ביקשה המשטרה מבית המשפט להרחיקו מהמצעד, ציינה את מעצרו בירושלים והוסיפה כי לחובתו "רישום פלילי רב מאוד בעבירות תקיפה, רכוש, סדר ציבורי ועבירות ממניע גזעני". יש לציין כי בית המשפט סירב אז לבקשת המשטרה מסיבות פורמליות, והיא בסופו של דבר משכה את הבקשה.

ממשטרת ישראל נמסר: "מטעמי צנעת הפרט, משטרת ישראל אינה מתייחסת לעברו של מועמד לתפקיד זה או אחר בשורותיה. ללא קשר לתוכן הפנייה, יודגש כי כל מועמד לתפקיד במשטרת ישראל נבחן במכלול הקריטריונים מכוחם פועל מרכז הגיוס".

חבר הכנסת יוראי להב-הרצנו (יש עתיד) אמר בתגובה לפרסום: "כשאיתמר בן גביר, מנהיג מצעד הבהמות, והמפכ"ל ההומופוב ממנים אדם שקרא לרצח להט"בים לתפקיד בכיר במשטרה זו לא טעות. זו מדיניות".