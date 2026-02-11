האלימות בחברה הערבית: מוחמד קאסם נורה למוות בפורדיס

האלימות בחברה הערבית: מוחמד קאסם, בן 48, נורה למוות היום (רביעי) בפורדיס. 40 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026.

המשטרה פתחה בחקירה לאחר קבלת דיווח אודות ירי לעבר גבר בפורדיס, הם מבצעים מחסומים וסריקות לאיתור חשודים ואוספים ממצאים עם חוקרי הזיהוי הפלילי.

לאחר הרצח, התקיימו עימותים בפורדיס בין התושבים לכוחות המשטרה.

כזכור, ביום חמישי האחרון שלושה גברים כבני 30 ו-50 נורו למוות בכפר סוועאד שבגליל התחתון. צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותם של שניים מהם בזירה כשהם עם פציעות חודרות ופינו לבית החולים רמב"ם גבר כבן 50 תוך כדי פעולות החייאה, שם נקבע מותו.

השלושה הם אב בן ואחיין שהיו ברכב, הבחינו ברכב המתנקשים שהחלו לירות לעברם - הם יצאו ממנו וניסו להימלט, אך לבסוף נורו למוות. האירוע הגיע ברקע סכסוך של שנים בין שתי משפחות פשע באיזור שגבה חיים של עשרות מבני המשפחות. הנרצחים הם ממשפחת סוועד.

שוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה, זהותם של השלושה טרם ידועה. מתחילת השנה נרצחו במגזר הערבי 35 אנשים, שמונה מהם רק השבוע. מפכ"ל המשטרה דני לוי הגיע לזירת הרצח וקיבל סקירה מקיפה על האירוע.