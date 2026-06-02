סגן ראש עירייה בצפון ו-13 נוספים נעצרו בחשד לקבלת שוחד ועבירות שחיתות

במסגרת חקירה המתנהלת בלהב 433 יחד עם רשות המיסים, נעצרו הבוקר (שלישי) 14 חשודים, ביניהם סגן ראש עירייה בצפון ומחוללי פשיעה בחשד לשחיתות, שוחד, מרמה והפרת אמונים - כך הודיעה המשטרה. במסגרת הפעילות, פשטו כוחות על כ-20 יעדים בצפון ותפסו רכבי יוקרה, יאכטה ונכסי נדל"ן במיליוני שקלים.

לפי המשטרה, החקירה הסמויה נוהלה במשך למעלה משנה ביחידה למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433. ממצאי החקירה מעלים חשד חמור לחדירה שיטתית ומתמשכת של גורמים עבריינים לתוך מערכי קבלת ההחלטות בעירייה, תוך יצירת קשרים פסולים עם בעלי תפקידים בכירים.

על פי החשד, קשרים אלו הובילו להשתלטות גורמי הפשיעה על מוקדי כוח מרכזיים ובראשם ועדת המכרזים וועדת תכנון ובניה. המשטרה ציינה כי "מדובר בחקירה מורכב ורחבת היקף, במסגרתה עלה חשד כי עבריינים חברו יחדיו לקבלנים באזור הצפון ולעובדי עירייה בכירים ופעלו יחדיו לקידום ענייניהם, בין היתר, על ידי הטיית מכרזים באמצעות שוחד וטובות הנאה".

במסגרת הקשר בין המעורבים, צוין בנוסף, פעלו העבריינים החשודים על מנת להוריד קבלנים אחרים ממכרזי העירייה, ועובדי העירייה הבכירים פעלו להבטיח את זכייתם במכרז ו/או הגדלת זכויות הבניה - ואף העבירו מידע פנים לידיעת הגורמים העבריינים, עוד בטרם פרסומן לציבור.

החשד הוא כי בדרך זו, השתלטו גורמי הפשיעה על פעילות העירייה, תוך גריפת מיליוני שקלים לכיסם, כאשר במקביל ניצלו בכירי העירייה את תפקידם הציבורי לצורך קבלת שוחד וטובות הנאה. החשודים צפויים להגיע לדיון בהארכת מעצר בהמשך היום.