הרצח בפתח תקווה: מעצרה של לין פאר הוארך עד ליום ראשון

בית המשפט האריך היום (שלישי) את מעצרה של הדוגמנית החשודה לין פאר בפרש הרצח בפתח תקווה. המשטרה ציינה, לאחר דרישת השופט לשוב לדיון הבא עם חומרים, כי סביר שתוגש הצהרת תובע תוך שישה ימים.

נציג מטעם המשטרה ציין בדיון כי בוצע עימות בין החשודה לבין שניים מתוך ארבעת החשודים, וכי היא היחידה שלא שומרת על זכות השתיקה. בדוח הנתיחה שהוצג נטען כי ישנם סימנים מובהקים לאלימות - טרם מותו של שלום ניסים. הפרקליטות צפויה להגיש בימים הקרובים את מסקנותיה בנוגע למעורבותה של לין פאר בתיק.

הסנגורית של הדוגמנית פאר דרשה לשחררה כבר היום - בנימוק כי החשודה משתפת פעולה עם החוקרים, בעוד שיתר החשודים שומרים על זכות השתיקה. בנוסף, עד לשלב זה, אין מסמך המאשר את סיבת פטירתו של המנוח.

בתום הדיון, מסרה עורכת הדין ענת יערי ועדן יחיא מהסניגוריה הציבורית, המייצגות את לין פאר: "מדובר בחשודה ללא עבר פלילי, עצורה מזה 20 ימים בתנאי מעצר קשים שמשפיעים על מצבה הרפואי והנפשי. מצופה מהיחידה החוקרת לסיים את החקירה בעניינה בהקדם כי כבר עכשיו כלל לא ברור מה חלקה בפרשה".

במקביל, בית המשפט האריך עד ליום ראשון בצהריים גם את מעצרו של חשוד נוסף - דוד קריכלי. הוא חשוד בעבירת גרימה באדישות או בכוונה למותו של אדם, כאשר נקבע קיומו של חשד סביר כבר בדיונים הקודמים ונותרו לביצוע פעולות חקירה אשר חלקן בנות שיבוש. השופט קיבל את טענת עורך דין החשוד מן הראוי שתוצאות הנתיחה והבדיקה הטוקסיקולוגית יוגשו בהקדם לבית המשפט.

נזכיר כי בחודש שעבר הדוגמנית ושלושה נוספים, ביניהם מאור אלישע ובר אוטמיזגין, נעצרו בחשד לרצח של שלום ניסים בדירה בפתח תקווה. מפרטי המקרה עולה שהאירוע תחילה סווג כהתאבדות, אך עם קבלת הממצאים הראשונים של נתיחת גופת המנוח, עלה חשד לרצח כאשר נמצאו עליה סימני אלימות ודקירה.