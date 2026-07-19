קיבל דו"ח - ונעצר בחשד להצתת סניף ג'פניקה | פרטים חדשים על המעצר

תושב קריית אתא בן 28, נעצר היום (ראשון) בחשד לניסיון הצתת סניף ג'פניקה במרכז הכרמל בחיפה בשבוע שעבר. בית המשפט האריך את מעצרו עד מחר בבוקר.

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על פי החשד, העצור הצית - ביחד עם אדם נוסף - את הכניסה לסניף המדובר. ל-i24NEWS נודע, כי העצור קיבל לפני שבועיים דו"ח תנועה, והשתמש באותו הרכב כדי להגיע לזירת ההצתה ביחד עם אדם נוסף.

בתוך כך, בית המשפט שיחרר את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי ואת שלושת החשודים הנוספים שנעצרו בפרשה למעצר בית בן חמישה ימים. הארבעה ישהו במעצר בית מלא עד ליום שלישי בצהריים, יפקידו ערבויות כספיות, ונאסר עליהם ליצור קשר עם מי מהמעורבים הנוספים בפרשה.

אמש דווח ב-i24NEWS כי חקירת אירועי השלכת הרימונים לעבר סניפי רשת ג'פניקה מתרחבת - ומקבלת נפח בין-לאומי. במקביל לפעילות של שוטרי ימ"ר תל אביב, משטרת ישראל משתפת פעולה עם רשויות האכיפה בארצות הברית וברומניה. במסגרת זו, אחד מכיווני החקירה המרכזיים שנבדקים כעת הוא קשר אפשרי של העבריין ערן חייא לפרשה.

כזכור, במהלך השבוע האחרון חלה הסלמה במלחמה בין הארגונים ג'רושי ומוסלי, ובמרכזו עומדת שיחת טלפון אחת שהתקיימה לפני כשבוע - כך פרסמה ראש דסק הפלילים לי עייש. גורם עברייני שחזר לארץ אחרי שנתיים. במסגרת ההבנות שנרקמו סביב חזרתו, עומד סכום דמיוני של כמאה מיליון שקלים.

אלא שלפי גורם המעורה בפרטים, במשפחת ג'רושי הבינו שמדובר בארבעה מיליון שקלים בלבד. ברגע שהתברר הסכום המלא, כשלידיהם הועברו כשני מיליון שקלים בלבד, התקיימה אותה השיחה. ג'רושי דרש לקבל תשובות והטונים עלו. בסיום הדברים נאמר לו "תגיד תודה, גם זה יותר מדי", וזה מה שהצית את השטח, לפי גורמים.