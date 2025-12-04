הילדה הכי יפה בירושלים: לפני 28 שנה נרצחה הדוגמנית והמגישה ענת אלימלך

ענת אלימלך, בת 23 במותה, נרצחה לפני 28 שנה בידי בן זוגה לשעבר דוד אפוטה. ענת ז"ל נולדה בירושלים, וכבר מילדותה היה לכולם ברור שיש לה קסם מיוחד. בגיל 17 היא זכתה בתחרות "מיס קניון", שם פגשה את בן זוגה לעתיד, דויד אפוטה, ספר צמרת, מפורסם מאוד בירושלים ומחוצה לה שאפילו סיפר את הזוג נתניהו. אפוטה היה מבוגר מאלימלך ב-14 שנה, והוא היה אב לשני ילדים אחרי פרידה טרייה.

היחסים של ענת ודוד מתהדקים באופן כמעט מיידי, למורת רוחם של ההורים של ענת, שהייתה דאז נערה בתיכון. דוד מכיר בחלום של ענת להגיע לעולם הבידור ומסדר לה צילומים אצל משה ששון. "ישר ראיתי שמדובר ביופי בלתי רגיל", סיפר ששון בסרט "ענת אלימלך - הסיפור האמיתי" של אילן שושן. וכך הפכו הצילומים הספונטניים - לשער בעיתון "לאישה".

ההצלחה של אלימלך הייתה מטאורית: היא הופכת לנערת הגלגל בשעשועון "גלגל המזל" של ארז טל בערוץ 2 הצעיר, נבחרת לפרזנטורית של "היפרכל" ומככבת בכל מבזקי הפרסומות. בהמשך היא אף מתחילה להופיע בתוכניות בערוץ הילדים.

אבל עם ההצלחה, כך הזוגיות של אלימלך עם אפוטה הופכת לאובססיבית יותר ויותר מצידו. הרכושנות של דוד כלפי ענת התעצמה והוא הרגיש כאילו "בת טיפוחיו" חומקת לו מבין הידיים. מדורי הרכילות שדיווחו על התקרבות לכאורה של אלימלך לעודד מנשה העבירו את אפוטה על דעתו. אמה בילי סיפרה כי "זו כבר לא הייתה אהבה, אלא רכושנות". השיא בקריירה של אלימלך הגיע כשהצטרפה לצוות הפסטיגל בשנת 1997 - דבר שהיה הגשמת חלום עבורה.

הרצח:

ב-1 בדמצמבר באותה שנה היא הופיעה עם חבריה למופע ב"הראשון בבידור" של דודו טופז. באותו שלב כבר הייתה פרודה מאפוטה, שלא הפסיק לאיים עליה שישים קץ לחייו. אפוטה, שצפה בתוכניתו של טופז בשידור חי, הריץ קדימה-ואחורה את הקטע בו נראית ענת רוקדת לצד עודד מנשה. כנראה שבנקודה הזו גמלה בליבו ההחלטה שאם ענת לא תהיה שלו, היא לא תהיה בכלל.

יום למחרת ההופעה ומסיבה שעד היום לא ידוע, הגיעה ענת לביתו של דוד, במקום לנסוע ישירות ללימודים, זאת כנראה לאחר שהתקשר ושוב איים לפגוע בעצמו. בסביבות השעה 11:30 התקבלה קריאה במוקד 100 של המשטרה על אירוע של "חשש לחיי אדם". בתוך הדירה נחשפה הזוועה – גופותיהם הירויות של ענת ודוד שרועות על רצפת הסלון. ענת נרצחה כשהיא בת 23 בלבד, יממה לאחר שכל המדינה צפתה בה רוקדת ומחייכת.

ב-25 בנובמבר צוין היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים. ב-2025 האלימות כלפי נשים בישראל מגיעה לשיאים חדשים, על פי נתוני שדולת הנשים 34 נשים נרצחו מתחילת השנה.

אם את חוששת שאת נמצאת בזוגיות אלימה, אלה תמרורי האזהרה שמפרסם פורום מיכל סלה, שחשוב לשים לב אליהם בזוגיות:

אובססיביות: הוא מחטט לך בנייד ובולש אחריך.

זוגיות דו פרצופית: בפומבי הוא מציג עצמו באור שונה.

הקטנה: את תמיד אשמה בהכל.

רגישות קיצונית: הוא יגיב בצורה מאיימת אם תציעי להיפרד.

הקדוש המעונה: הוא גם קורבן וגם תוקפן.

הדברים הללו מוכר לך? חייגי 118 למוקד משרד הרווחה או למוקד עמותת ל.א. *6724.

חשוב מאד לשתף גורם מקצועי וקרוב/ת משפחה.