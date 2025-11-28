המשטרה החליטה: החשודה בהסתה ברשת תישלח למעצר
דוקטור יולנדה יבור, פעילת המחאה שחשודה בהסתה ברשת נשלחה למעצר בתום חקירתה • בנוסף המשטרה תבקש מחר להאריך את מעצרה ב-5 ימים
המשטרה החליטה הערב (שישי) לשלוח למעצר את דוקטור יולנדה יבור, פעילת המחאה שחשודה בהסתה ברשת. המשטרה תבקש מחר להאריך את מעצרה ב-5 ימים, בבית משפט השלום בחיפה.
יבור חשודה שהעלתה פוסט ברשת בו כתבה: "הבחירה היחידה שניצבת בפנינו היא להיות - קרי - להילחם בבוגד, בשופרות, במשת"פים האחרים ובמיליציות הפרייקור דלה שמאטע שלו בכל הכוח ובכל האמצעים - או לחדול. תבחרו נכון אחים ואחיות שלי, לא יהיה מועד נוסף".
