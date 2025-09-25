נרצחה במהלך נסיעתה: הגרוש חשוד בירי ובניסיון התאבדות

מומלצים -

נקבע מותה של אם גרושה לילדים אשר נורתה במהלך נסיעה היום (חמישי) באשקלון. היורה, על פי החשד הגרוש שלה, ניסה להתאבד. האישה התהפכה עם רכבה לשולי הדרך, ככל הנראה לאחר שנורו לעבר רכבה יריות עת שנסעה בכביש 334 סמוך לחוות השקמים.

פראמדיקית מד"א אלה סחראי וחובש רפואת חירום במד"א נתנאל חזן סיפרו: "הפצועה הייתה מחוסרת הכרה וסבלה מפצעי ירי בגופה. פינינו אותה בדחיפות בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי ביצוע פעולות החייאה כשמצבה אנוש".

נזכיר כי לפני כשבועיים וחצי נרצחה הודיה פדידה בירושלים על ידי הגרוש דניאל זלקה שניסה לשים קץ לחייו ומת בערב ראש השנה מפצעיו. לזלקה והמנוחה היתה ילדה משותפת כבת שלוש. בערב הגיע זלקה עם הילדה בכדי להחזיר אותה לאם, החנה את הרכב בהמשך רחוב מרגלית בשכונת גילה. זלקה הגיע בסמוך לבניין מגורים בה התגוררה האישה עם בעלה והילדה, וכאשר ירדה לחניה ופגשה אותו - שלף זלקה את האקדח וירה בה מטווח קרוב מספר כדורים ואז ירה בעצמו.