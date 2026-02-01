תיעוד קשה מאילת: שתו בירה - ותקפו זה את זה באמצעות הבקבוק

כתב אישום יוגש היום (ראשון) נגד שני מבלים באילת, בעקבות קטטה שבה תקפו זה את זה באמצעות בקבוקי בירה שבורים.

מתיעוד ממצלמות האבטחה ברחוב עולה כי השניים התעמתו ביניהם, ובמהלך הקטטה תקפו זה את זה עם בקבוקי בירה. בסרטון נראה אחד החשודים פוגע בשני באמצעות הבקבוק, ולאחר שזה נפל לקרקע - המשיך החשוד הראשון לבעוט בו. עדי ראייה שהיו במקום הזעיקו את כוחות המשטרה.

בחקירתו הודה אחד החשודים באופן חלקי וסיפר כי הותקף תחילה על ידי החשוד השני בבקבוק בירה בעת שהיו בבית של חבר משותף, לאחר ששתו שם יחד. לדבריו, הוא הגיב בתקיפה בידיים ואף בעט בו לאחר שזה נפל, אך הכחיש שימוש בחפץ כלשהו.

החשוד השני מסר בחקירתו כי הותקף על ידי אדם שאינו מכיר, בעקבות ויכוח על סיגריות. הוא אישר את עצם הקטטה, אך טען כי הגיב רק באמצעות ידיים והכחיש שימוש בחפץ כלשהו.