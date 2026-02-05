פוענח הרצח בצפון: רופא ירה למוות באחיו - וניסה להימלט

הרצח בעראבה: כתב אישום יוגש היום (חמישי) נגד רופא, תושב העיר בן 36, בגין רצח אחיו, בכר יאסין. האירוע התרחש לפני כחודש, אז נורה למוות הצעיר בתוך בית בעיר.

מחומר החקירה עלה כי הירי התרחש בעקבות סכסוך שהתפתח בין שני האחים. אז, נטל הנאשם אקדח, ירה מטווח קצר לעבר הקורבן בכר, ונמלט מהזירה דרך שביל אחורי - בעודו אוחז בנשק. הרופא, הנאשם, נמלט עד אשר הגיע לדירת המסתור שם ניסה להסליק את הכלי שעימו ביצע את הרצח.

דוברות המשטרה

רפ"ק אלון ראובני, מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב גליל, אמר כי "מרגע קבלת הדיווח על אירוע ירי בתוך בית כוחות גדולים של המחוז הצפוני החלו לפעול במקום, ביצעו פעולות מהירות בשטח והצליחו לאתר את הנאשם מסתתר בבית אחר בעיר כשכלי הנשק שבו בוצע הרצח נמצא בחזקתו".

עוד הוסיף כי "חוקרי מחלק התשאול ביל"פ גליל אספו ראיות רבות, הרכיבו את תמונת האירוע משלב תכנון הרצח ועד לביצועו, שלב אחר שלב ביסודיות רבה והצליחו להביא לסיומה של החקירה עם כתב אישום חמור נגד הרוצח. משטרת ישראל ממשיכה לפעול בנחישות בכל הכלים העומדים לרשותה לניהול חקירות יסודיות ולמיצוי הדין עם המעורבים".