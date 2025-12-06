"רץ אחרינו עם גרזן": נעצר מעורער בנפשו שהתפרע בגן ציבורי

העצור, תושב אשדוד, רץ אחרי עוברים ושבים בפארק בעיר, ולאחר מכן תקף את אחד השוטרים שהגיעו למקום • על פי המשטרה, החשוד הינו בעל רקע נפשי • המשטרה: "נמנעה פגיעה של חפים מפשע, בהם נשים וילדים"

הגרזן של החשוד שתקף עוברים ושבים בפארק באשדוד
הגרזן של החשוד שתקף עוברים ושבים בפארק באשדודדוברות המשטרה

המשטרה עצרה ביום רביעי האחרון תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, בזמן שרדף אחרי עוברים ושבים בפארק ציבורי בעיר, בהם נשים וילדים, תוך שהוא צועק עליהם.

עם הגעתם של השוטרים לזירה, בליווי יחידות סיור של עיריית אשדוד, הם איתרו את החשוד בשעת מעשה כשהוא אוחז בגרזן גדול בידו. בעת הניסיונות להשתלט עליו, החשוד התנגד למעצר ואף תקף את השוטרים, תוך שהוא פוצע את אחד מהם בפניו. 

השיחות שהתקבלו במוקד המשטרה על המתפרע עם הגרזן באשדודדוברות המשטרה

השוטרים לבסוף הצליחו לקחת את הגרזן מהחשוד והביאו אותו למעצר. על פי המשטרה, החשוד הינו מתמודד נפש. כמו כן מציינים במשטרה כי הגעת הכוחות ומעצרו של החשוד מנעו פגיעה באזרחים שהיו במקום.

