"רץ אחרינו עם גרזן": נעצר מעורער בנפשו שהתפרע בגן ציבורי

המשטרה עצרה ביום רביעי האחרון תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, בזמן שרדף אחרי עוברים ושבים בפארק ציבורי בעיר, בהם נשים וילדים, תוך שהוא צועק עליהם.

עם הגעתם של השוטרים לזירה, בליווי יחידות סיור של עיריית אשדוד, הם איתרו את החשוד בשעת מעשה כשהוא אוחז בגרזן גדול בידו. בעת הניסיונות להשתלט עליו, החשוד התנגד למעצר ואף תקף את השוטרים, תוך שהוא פוצע את אחד מהם בפניו.

דוברות המשטרה

השוטרים לבסוף הצליחו לקחת את הגרזן מהחשוד והביאו אותו למעצר. על פי המשטרה, החשוד הינו מתמודד נפש. כמו כן מציינים במשטרה כי הגעת הכוחות ומעצרו של החשוד מנעו פגיעה באזרחים שהיו במקום.