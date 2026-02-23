"לא נשאר לך הרבה זמן": שוטר מואשם באלימות קשה כלפי אשתו

פרסום ראשון: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום (שני) כתב אישום נגד עומרי סעיד, שוטר סיור בתחנת עכו, בגין אלימות קשה ומתמשכת כלפי אשתו, לעיתים בנוכחות בתם הפעוטה.

לפי האישום, נהג סעיד לאיים על אשתו כי ירצח אותה - ואמר לה: "לא נשאר לך הרבה זמן, תביני את המסר לבד". באירוע חמור נוסף החזיק סכין, הציג אותה לבתו ואמר: "נדגים את זה על אמא".

עוד נטען כי דרך את נשקו והצמיד אותו לראשה של אשתו ולראשה של בתם. כתב האישום מייחס לו תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות, איומים ופזיזות בכלי ירייה. סעיד שוהה במעצר מאז 10 בפברואר, הפרקליטות צפויה לבקש מאסר בפועל - במידה ויורשע.

לפי נתוני התצפית הישראלית על רצח נשים (פמיסייד), הפועלת באוניברסיטה העברית, בשנת 2025 ישנה עלייה חדה במספר הנשים שנרצחו בישראל על רקע מגדרי. מהנתונים עולה כי בשנה שעברה ועד חודש נובמבר אשתקד נרצחו בישראל 44 נשים. מתוכן, 32 מקרים הוגדרו כפמיסייד (רצח נשים על רקע היותן נשים, גצ"ג), ו-12 נוספים על רקע פלילי.