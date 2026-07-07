פרסום ראשון: "מייצר המטענים" של עולם הפשע - מדריך לנוער בסיכון מהצפון | לי עייש

עלייה מדאיגה נרשמה בשימוש במטעני חבלה, זאת ברקע גל הרציחות האחרון • חוקרי היאחב"ל עצרו בן 24 מקלנסווה, צעיר ממשפחה נורמטיבית, בחשד להכנת מטענים עבור מספר ארגוני פשיעה

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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פיצוץ רכב ביפו, 28.06.2026
פיצוץ רכב ביפו, 28.06.2026אבשלום ששוני / פלאש 90

פרסום ראשון: במשטרה מזהים עלייה מדאיגה בשימוש במטעני חבלה, זאת ברקע גל הרציחות ושורת החיסולים שנרשמו בשבועות האחרונים. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שלישי) לראשונה פרטים אודות הפרופיל המפתיע של חשוד בהכנת מטעני חבלה ששימשו לשורת אירועי פשיעה.

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החשוד, שנעצר על ידי היאחב"ל (היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית) שבלהב 433, הוא בן 24 מקלנסווה, צעיר ממשפחה נורמטיבית, שעובד כרכז בפנימייה לנוער בסיכון.

הפרסום ראשון: אחב"ל בלהב 433 עצרו צעיר כבן 24 מקלנסווה, בחשד שייצר מטעני חבלה עבור ארגוני פשיעה
הפרסום ראשון: אחב"ל בלהב 433 עצרו צעיר כבן 24 מקלנסווה, בחשד שייצר מטעני חבלה עבור ארגוני פשיעה

ל-i24NEWS נודע, כי המשטרה הצליחה לקשור אותו למספר אירועים הקשורים לאמצעי לחימה ולמטענים, וכי קיימות ראיות שמבססות את החשד נגדו. בנוסף, החוקרים הצליחו לקשור אליו גם מטען חבלה שנתפס באזור המשולש.

במקביל, הם מנסים להבין למי ייצר מטענים, עם אילו גורמים עברייניים היה בקשר, והאם ניתן לקשור אותו לאירועים נוספים. בשלב הזה, הוא העצור היחיד בפרשה, אך ההערכה היא שלא פעל לבדו. עם זאת, אין אינדיקציה שקושרת אותו ישירות לגל החיסולים האחרון, אך מטבע הדברים גם הכיוון הזה נבדק. החשוד מכחיש את כל המיוחס לו.

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