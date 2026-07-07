פרסום ראשון: במשטרה מזהים עלייה מדאיגה בשימוש במטעני חבלה, זאת ברקע גל הרציחות ושורת החיסולים שנרשמו בשבועות האחרונים. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שלישי) לראשונה פרטים אודות הפרופיל המפתיע של חשוד בהכנת מטעני חבלה ששימשו לשורת אירועי פשיעה.

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החשוד, שנעצר על ידי היאחב"ל (היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית) שבלהב 433, הוא בן 24 מקלנסווה, צעיר ממשפחה נורמטיבית, שעובד כרכז בפנימייה לנוער בסיכון.

ל-i24NEWS נודע, כי המשטרה הצליחה לקשור אותו למספר אירועים הקשורים לאמצעי לחימה ולמטענים, וכי קיימות ראיות שמבססות את החשד נגדו. בנוסף, החוקרים הצליחו לקשור אליו גם מטען חבלה שנתפס באזור המשולש.

במקביל, הם מנסים להבין למי ייצר מטענים, עם אילו גורמים עברייניים היה בקשר, והאם ניתן לקשור אותו לאירועים נוספים. בשלב הזה, הוא העצור היחיד בפרשה, אך ההערכה היא שלא פעל לבדו. עם זאת, אין אינדיקציה שקושרת אותו ישירות לגל החיסולים האחרון, אך מטבע הדברים גם הכיוון הזה נבדק. החשוד מכחיש את כל המיוחס לו.