פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד סולימאן אבו ריחאן (32) בגין רצח בנסיבות מחמירות של בת זוגו ואם ארבעת ילדיהם, רנין אבו ריחאן ז"ל ובנוסף בגין נסיונות רצח של אחותו ושתי נשים נוספות.

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מכתב האישום שהגיש עו"ד רועי לוס מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי) עולה, כי לפני כחודש בשעות הבוקר, התגלע ויכוח בין בני הזוג שהוביל להחלטתו לגרום למותה, כאשר רנין סייעה לסולימאן להתלבש עקב שבר בכף ידו ולאחר מכן סירקה את בתה. כדי לממש את התכנית, הוא הוריד גבס מהיד, טיפס על גג הדירה ולקח משם אקדח חצי אוטומטי מסוג גלוק טעון במחסנית, שהחזיק ללא היתר כדין. כאשר חזר לדירה, השכיב את רנין על הבטן וכשהוא מחזיק את ידיה מאחורי גבה ביד אחת וביד השניה את האקדח, ירה בה. מותה נקבע בבית החולים.

בהמשך, הוא ירד במדרגות לכיוון דירת הוריו, פגש את אחותו וניסה לרצוח גם אותה לאחר שירה בה בפלג גופה העליון. האחות נכנסה במהירות לדירת ההורים, נעלה את הדלת וסולימאן ירה בתגובה לעבר הדלת. היא הובהלה לבית החולים עם פצעי ירי קשים.

לאחר מכן, ירד לרחוב עם האקדח בידו וירה בשתי נהגות ממכוניות חולפות. נהג משאית שחשש כי מדובר בפיגוע טרור, ירה לעברו באמצעות אקדח והוא נמלט לרחוב הסמוך. שם, ניסה לגנוב רכב באיומי אקדח וכאשר לא הצליח, הסליק את האקדח בבגדיו והשליך אותו על גג המסגד הסמוך, בכוונה להעלים ראיות.

עוד עולה מכתב האישום כי בשלב מסוים, פגש סולימאן אבו ריחאן בני משפחה, אשר הסיעו אותו לבקשתו לדודו בלוד. שם, הוא התקלח, החליף בגדים ובני המשפחה דיווחו למשטרה על מקום הימצאו. יצוין כי כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של רצח בנסיבות מחמירות, שלוש עבירות של נסיון רצח, נסיון שוד, נשיאת נשק ושיבוש מהלכי משפט.