לא היה מרוצה מהטיפול הרפואי - ונמלט עם האמבולנס: יחידת התביעות של משטרת מחוז מרכז הגישה היום (שלישי) כתב אישום נגד תושב זמר בשנות ה-30 לחייו, שגנב אמבולנס מצוות רפואי שהגיע להעניק לו סיוע.

תחילתו של האירוע בשבוע שעבר, אז הוזעק צוות רפואי לכביש 57, סמוך לצומת השרון, בעקבות דיווח על אדם הזקוק לטיפול. על פי החשד, הנאשם שהה במקום כשהוא תחת השפעת אלכוהול. במהלך הטיפול הוא החל לתקוף את אנשי הצוות, השתלט על האמבולנס והחל בנסיעה דרומה על כביש 4, עד שנטש את האמבולנס סמוך למחלף בני דרור.

שוטרי תחנת שדות, בשיתוף חוקרי הזירה הטכנולוגית, פתחו בחקירה ואיתרו את החשוד תוך יומיים. מעצרו הוארך בהתאם להתקדמות החקירה, והבוקר כאמור גובשו הראיות לכדי כתב אישום שהוגש נגדו בגין המעשה.