פרטים חדשים: הקשר בין הרס"ן שהבריח סחורות לרצועה - לראש ארגון הפשע

חשיפה: המניע מאחורי כתב האישום החמור נגד קצין הקבע בדרגת רב-סרן, בניגוד לפרסומים הרשמיים, הוא חוב של מיליוני שקלים שצבר הקצין לראש ארגון הפשע מהצפון, פיראס נעימי. כך פרסמה היום (חמישי) ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש. לפי האישום, הוצע לקצין "דיל" לסגירת החוב בתמורה להברחת משאית עמוסה בסחורה בשווי 1.7 מיליון שקלים, שהמס עליה נאמד ביותר מ-7 מיליון שקלים.

כאשר התוכנית השתבשה, הכניס הקצין אזרח ישראלי לרצועה כדי להשלים את העברת הסחורה והותיר אותו שם למשך יומיים, למרות הסיכון הממשי לחייו. הקצין הגדיל לעשות והכין מראש סיפור כיסוי למקרה שייתפס, לפיו פעל תחת איומים על חיי בן משפחתו.

עוד הוא טען כי נשלחה אליו תמונה שבה נראה אקדח מכוון לראשו של אחיו, אולם מחקירת השב"כ וימ"ר דרום עלה כי מדובר בגרסה שקרית שנועדה לטיוח בלבד.

בניסיון להעלים ראיות, הקצין שבר את מכשיר הטלפון ששימש אותו בעבירות לפני מעצרו. כתב האישום מייחס לו עבירות של סיוע לאויב, לקיחת שוחד והברחת טובין, לאחר שניצל את סמכויותיו כדי לעקוף את הבידוק הביטחוני בגבול תחת מצג שווא של "פעילות מבצעית".