ראש ארגון הפשע שלום דומרני נעצר בחשד לזריקת רימון

ראש ארגון הפשע שלום דומרני נעצר היום (רביעי) בחשד לזריקת רימון לעבר חצר בית באשקלון. המשטרה פתחה בחקירת המקרה שאירע הלילה. לא היו נפגעים.

המשטרה חושדת שדומרני היה מעורב בהשלכת הרימון אך לא שהשליך בעצמו. ברקע האירוע - חוב כספי בין שני אנשים שדומרני מעורב בגבייתו.

שוטרי תחנת אשקלון פתחו בחקירה הלילה בעקבות דיווח בדבר השלכת רימון רסס לעבר חצר בית בעיר, נגרם נזק לרכוש וללא נפגעים בגוף. השוטרים וחבלני מחוז דרום הגיעו למקום והחלו באיסוף ממצאים. שני חשודים נעצרו, בהם דומרני כאמור. הרקע לאירוע פלילי.