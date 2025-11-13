לאחר תיעוד התאונה שנחשף ב-i24NEWS: לימור לבנת הורשעה

לאחר תיעוד התאונה שנחשף ב-i24NEWS: השרה לשעבר לימור לבנת הורשעה היום (חמישי) לאחר שהודתה בכל האישומים נגדה - נהיגה בקלות ראש, סיכון עוברי דרך בנסיעה לאחורה, גרימת חבלה ואי מסירת פרטים. הסנגור של לבנת ביקש שייגזרו עליה בין שלושה לשישה חודשי פסילה, התביעה ביקשה להטיל עליה 14 חודשי פסילה, וכן מאסר על תנאי.

נהגת הרכב שבו פגעה לבנת טענה כי התאונה השפיעה עלי בכמה מובנים: "אחרי התאונה אושפזתי שבוע ועברתי ניתוח, שמו לי פלטינות ביד, כף היד הייתה מרוסקת, שתי העצמות של האמה התרסקו, לצעירים מוציאים את זה ולי יש את זה עדיין. אני מתמודדת עם כאב מאז ועד היום. זה מפריע לי לישון בלילה. יש לי חרדות, עברתי טיפול רגשי ובמובן האסתטי יש לי צלקת מכוערת".

התביעה המשטרתית הוסיפה כי "על אף העובדה כי הנאשמת גרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם ונגרם נזק לרכבים עזבה הנאשמת את מקום התאונה, ואם לא די בכך התקדמה הנאשמת מהמקום בנסיעה מהירה, התנגשה ברכב שלפניה וגרמה לתאונה בה ניזוקו מספר כלי רכב ונפגעו מספר אנשים. בתאונה נפגעו כפי שציינתי מספר אנשים, בסך הכל תשעה כלי רכב. הנאשמת גרמה במעשיה למספר פגיעות תוך שהיא מנסה להימלט מהמקום בנסיעה מהירה ומשאירה את הנפגעת מאחור".