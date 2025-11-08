רצח כפול ברמלה: שני צעירים נורו למוות, מספר חשודים נעצרו

שני צעירים נורו למוות הלילה (בין שישי לשבת) בשכונת הרכבת ברמלה, גבר נוסף נפצע באירוע. המשטרה הודיעה כי הרקע למעשה הוא "ככל הנראה בשל סכסוך אלים ברחוב הערבי".

המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות זירת הרצח, שבסופן הודיעה כי היא נעצרו מספר חשודים במעורבות ברצח. בנוסף, לפי המשטרה, אותרו באזור מספר פריטי אמצעי לחימה שהועברו למעבדות הזיהוי הפלילי. החשודים יובאו לדיון בבית משפט השלום בבקשה להאריך את מעצרם.

אמש נורה למוות צעיר בן 19 בשכונת א-טור שבמזרח ירושלים. על פי החשד, אירוע הירי התרחש על רקע סכסוך מתמשך בין שתי משפחות מקומיות. לאחר הרצח, הוצתו מספר דירות של משפחה יריבה. כוחות כיבוי והצלה השתלטו על הלהבות ומנעו את התפשטותן, המשטרה פתחה בחקירה ובודקת קשר בין האירועים.