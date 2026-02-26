פנו למפכ"ל: תלונה נוספת נגד עו"ד עמית בכר בחשד לשחיתות

עו"ד דוד טובול פנה היום (חמישי) במכתב למפכ"ל המשטרה דני לוי ולראש היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, לאור תלונות שהוגשו לאחרונה נגד ראש לשכת עורכי הדין, עמית בכר, ודרש להאיץ את הטיפול בטענות שהוגשו.

לדבריו, בעת האחרונה הוגשו נגד בכר תלונות רבות, חלקן נוגעות להתנהלות כלכלית ולחשד לשחיתות, לרבות מינויים והענקת תפקידים למקורבים בפטור ממכרז וכן סוגיות הנוגעות למה שמכונה "פרשת ההסתדרות".

בפנייתו כתב טובול כי "חרף ריבוי התלונות, עד כה לא ידוע על פתיחת חקירה גלויה, ומבקש מהמשטרה להאיץ את הבדיקה". עם זאת, הוא מציין כי "איני סבור שבכר זוכה ליחס מועדף, אלא מבקש לוודא שהנושא אכן מטופל".

עד כה הוגשו נגד בכר לפחות שמונה תלונות. ל-i24NEWS נודע כי מיד לאחר שיגור המכתב, גורם בכיר במשטרה עדכן את עו"ד טובול כי צפויה להתקיים פגישה בעניין במפלג ההונאה ככל הנראה כבר במהלך השבוע הבא.

עו"ד טובול מסר: "פניתי למפכ"ל הואיל ושמונה תלונות שהוגשו למשטרה מזה שבועות רבים לא מטופלות, ולא ברור איך ומדוע מלבד החשש הברור כי שהיועמ"שית לא מאשרת את חקירתו של עמית בכר באזהרה, לאחר שהוא מצטרף לבג"ץ כנגד פיטוריה".

"כל אזרח מן השורה שהיה נחשד בעבירות פחותות בהרבה יותר מאלה שנחשד בהם עו"ד עמית בכר היה מובל מזמן לחדרי החקירות", טען, "אי אפשר עוד לשבת מנגד ולראות את לשכת עורכי הדין קורסת ומתרסקת ובתוך כך גם את מעמדם של עורכי הדין".