פרסום ראשון: תרגיל החקירה שהפיל את החשוד ברצח הרב בנתניה

שבועיים בדיוק לאחר הרצח המזעזע של הרב המקובל עמוס גואטה בנתניה, חוקרי יל"פ שרון במחוז מרכז רשמו פריצת דרך משמעותית, כך דיווחה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" ראש דסק הפלילים לי עייש. לראשונה מאז נעצר, החשוד ברצח החל לדבר ולשתף פעולה עם חוקריו.

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עד כה, התנהלותו של החשוד בחדר החקירות הייתה קיצונית: הוא שמר על שתיקה מוחלטת, התנהל כאילו הוא אילם לחלוטין, סירב להוציא מילה מפיו והסתפק במבטים ובהצבעה לעבר השמיים.

תרגיל החקירה: כוס מים, קולה ושיבוש ההצגה

כפי שנחשף ב-i24NEWS, בזמן שהחשוד שמר על זכות השתיקה בתוך חדר החקירות, החוקרים עקבו אחר התנהלותו מחוץ לחדר, בתאי ההמתנה ובשטח התחנה.

במהלך שהותו מחוץ לחדר החקירות, כאשר הוצעו לו אוכל ושתייה, החשוד שכח לרגע את ה"הצגה" והחל לדבר באופן חופשי. באחד המקרים, כאשר הוצעו לו מים, החשוד סירב וביקש בקולו: "אני רוצה קולה", מבלי שידע כי הוא מתועד ונשמע.

אתמול, כאשר החוקרים הטיחו בפניו את הראיות הללו ואת העובדה כי התחזותו נחשפה, החשוד נשבר והחל לדבר לראשונה גם בתוך חדר החקירות. בשלב זה הוא אינו מוסר גרסה קונקרטית לאירועים ועוסק בעיקר בענייני דת, אך השתיקה הרועמת נשברה.

הרב גואטה נדקר למוות ב-1 ביולי באירוע אלימות שהסלים בישיבה ברחוב שמעון בר יוחאי בעיר נתניה. על פי מד"א, הוא פונה במצב אנוש לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו.

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א מאור בראנץ וחובש מד"א יונתן ינקלביץ, סיפרו: "ראינו את הפצוע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות דקירה קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".