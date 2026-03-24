כתב אישום בגין עבירות מין נגד שבעה קטינים הוגש נגד תושב ירושלים בתום חקירה. היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון במחוז ירושלים השלימה את חקירתו של הנאשם יצחק אברהם רות אריאל אסולין (61), ובתום פעולות חקירה הוגש נגדו כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בעיר.

לפי דוברות המשטרה, הנאשם נעצר ב-4 במרץ 2026 ומעצרו הוארך מעת לעת לאורך ימי החקירה, במהלכם אספו חוקרי המשטרה עדויות מהקטינים, וגיבשו תשתית ראייתית לביצוע עבירות חמורות ב-7 קטינים בגילאי 16-10 המתגוררים בעיר.

ממצאי החקירה חשפו דפוס פעולה מתוחכם מצד הנאשם, אשר ניצל את מרחבי השכונה ליצירת קשר עם הקטינים, ולפגוע בהם במועדים שונים. באחד המקרים המתוארים בכתב האישום, לאחר שאביו של אחד הקטינים חשף התכתבות בין השניים והתעמת עם הנאשם, האחרון לא הרפה ואף החריף את מעשיו. על פי החשד, הנאשם סיפק לקטין מכשיר טלפון נייד בהסתר כדי להמשיך את התקשורת עמו ללא ידיעת הוריו, תוך שהוא מנסה להסית את הקטין נגד אביו ולבודדו מסביבתו המגינה.

במסגרת כתב האישום שהוגש אתמול ע"י פרקליטות מחוז ירושלים, מיוחסות לנאשם עבירות חמורות של מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 16 שלא בהסכמתו החופשית, חטיפה ואיומים, זאת לאחר שבאחד המקרים צעק הקטין לעבר עובר אורח: "הצילו, הבן אדם הזה רוצה לחטוף אותי", ורק לאחר מכן הנאשם הוריד אותו מהרכב ונמלט מהמקום. לצד כתב האישום הוגשה בקשה להמשך מעצרו עד תום ההליכים.