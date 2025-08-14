חשד לרצח: בן 30 נדקר למוות באשקלון, חשוד נעצר

מומלצים -

חשד לרצח: גבר כבן 30 נדקר למוות במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) באשקלון. החשוד בדקירה, תושב העיר כבן 35, נפצע גם הוא באירוע, ופונה לבית החולים ברזילי לקבלת טיפול רפואי. הוא נעצר ויובא במהלך היום לדיון הארכת מעצר בבית המשפט.

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א נעם דוד אליעזר וחובש רפואת חירום במד"א יהונתן מועד סיפרו בהגיעם לזירת האירוע: "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע הקשה, גבר כבן 30 כשהוא סובל מפציעות חודרות לאחר שנפגע באירוע אלימות, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים חבישות ומתן תרופות".

"בנוסף טיפלנו בזירה בפצוע נוסף במצב בינוני שסבל אף הוא מחבלה חודרת, ולאחר מכן פינינו את שני הנפגעים לבית החולים כשמצבם קשה ובינוני", סיכמו.