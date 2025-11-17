תושב חולון בשנות ה-20 לחייו עוכב לחקירה במשטרה בחשד לאיומים ברשת כלפי כתבי ערוץ 14 מגי טביבי, ינון מגל ויעקב ברדוגו. שוטרי תחנת מודיעין פתחו לפני כחודש בחקירה, עם קבלת תלונה בדבר איומים שנכתבו באתר ערוץ החדשות.

בתוך כך, חוקרי התחנה ניהלו חקירה, תוך הפעלת כלים טכנולוגים שהביאו לחשיפת זהות החשוד בשליחת ההודעות - ואתמול לאחר נחיתתו בארץ, נעצר בביתו.

מהמשטרה נמסר: "החשוד עוכב לחקירה, כאשר בניגוד לפרסומים שונים, לא עלה בחקירה או בממצאיה, חשד להצמדת מכשיר מעקב למי מהכתבים, אלא התבטאות ברשת ובסיומה שוחרר למעצר בית והרחקה מהמעורבים בתיק ומהעיר מודיעין. כלל ממצאי החקירה יועברו בהמשך לעיון והחלטת הפרקליטות בהתאם. באשר לחשד שמסרה הכתבת על הימצאות טרקר ברכבה לפני מספר חודשים, הנושא בבדיקה".