בזמן שהיה מאושפז: אם הזריקה חומרים מסוכנים לבנה בן ה-5 וגרמה להחמרה במצבו

המשטרה הודיעה על הצהרת תובע שהוגשה נגד תושבת מזרח ירושלים בת 23 שנעצרה בחשד להתעללות והזרקת חומרים מסוכנים לבנה הקטין במהלך אשפוזו • החקירה החלה לאחר שהתקבלה תלונה מביה"ח שערי צדק, שם חשדו בפגיעה בילד

שלומי הלר
שלומי הלר ■ כתב ירושלים ושטחים ■ instagram.com
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ילד בגן, אילוסטרציה (לתמונה אין קשר לנאמר בכתבה)
ילד בגן, אילוסטרציה (לתמונה אין קשר לנאמר בכתבה)storyblocks

המשטרה הודיעה הבוקר (שני) על הצהרת תובע שהוגשה נגד תושבת ירושלים שנעצרה בחשד להתעללות חמורה והזרקת חומרים מסוכנים לבנה הקטין בן ה-5 במהלך אשפוזו. חקירת המשטרה החלה לאחר שהתקבלה תלונה מבית החולים שערי צדק על חשד לפגיעה בקטין שהיה מאושפז במחלקת הילדים לאחר שעל פי החשד שתה חומר ניקוי.

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בחקירה התברר כי במהלך האשפוז הבחין הצוות הרפואי בהידרדרות חריגה במצבו של הקטין, שלא תאמה את מצבו הרפואי. מהבירור הראשוני עלה חשד כי האם, תושבת מזרח ירושלים בת 23, נתנה לבנה חומרים אסורים ומסוכנים בזמן שהיה מאושפז ובכך גרמה להחמרה משמעותית במצבו.

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החוקרים החלו לבצע פעולות חקירה מורכבות ואספו ראיות נוספות שהעלו את החשד כי אין מדובר באירוע בודד, ועל פי החשד, החשודה פגעה בבנה גם בעבר ונתנה תרופות לגופו אשר גרמו לפגיעה במצבו הרפואי ואשפוזו. עוד עלה מהחקירה כי במקרה הנוכחי נתנה לו האם, על פי החשד, חומר מחטא בשעה שכאמור היה מאושפז בבית החולים.

עם השלמת כלל פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הוגשה אתמול נגד החשודה הצהרת תובע על ידי הפרקליטות, ומעצרה הוארך בבית המשפט עד לתאריך 30.07.26, שבו צפוי להיות מוגש נגדה כתב אישום לצד בקשה למעצרה עד תום ההליכים.

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