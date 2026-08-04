אחרי שלושה וחצי שבועות, חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון פענחו את רצח בניהו רזי בן ה-18 בדירה בנחלאות. הצהרות תובע לקראת כתב אישום הוגשו היום (שלישי) לבית משפט השלום, לשם הגיעו ארבעת הקטינים החשודים המרכזיים ברצח ושלוש הבנות החשודות בסיוע ובתכנון הרצח.

בתיעוד חדש שפרסמנו הערב נראים ארבעת הקטינים החשודים ברצח, כשהם בדרכם לדירה יחד עם שילת חוטה - חברתה של אגם צרפי, זוגתו לשעבר של רזי. בדירה שהו רזי וחברו מ', ששוכנעו לחזור למקום. דקות ספורות לאחר מכן התרחש האסון: רזי נרצח בדקירות, ואילו חברו מ', שהיה עד לזוועה, נפצע באורח קל - אך מתקשה להתאושש מהטראומה ולהשתקם.

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עורך דין יוסי לזר, המייצג את מ', חברו של בניהו, מספר: "הוא ראה הכל, הוא שבור והמום, מנסה לחזק את משפחת רזי וביקר אותם בשבעה". הוא עוד סיפר כי בניהו ומ' לא תקפו את הבנות בשום שלב: "הם לא חששו מהבנות או מהקטינים, ולכן נענו לבקשתם ועלו לדירה - שם אירע הרצח. מ' הוא זה שהזעיק את כוחות ההצלה".

מ' נתקל אף הוא באלימות קשה מצד הקטינים, אך ניצל מהמחיר הכבד ששילם חברו בניהו. מהחקירה עוד עולה כי הדירה הושכרה על ידי צרפי וחוטה, אשר שהו בה כמה ימים קודם לכן והזמינו אליה את בניהו וחברו מ' לסירוגין.

אביאור ששון ויתר החשודים המרכזיים ברצח התקבלו היום בבית המשפט בקריאות "רוצחים" מצד בני משפחת רזי, שספגו גם איומים וקללות מצד קרובת משפחה של אחד מהם, כשלבסוף מאבטחי משמר בתי המשפט הרחיקו אותה.

ששון בחקירתו טען כי "בניהו הוא זה ששלף סכין ראשון, אז ניסיתי לדקור אותו ביד, הוא השתולל ולכן נפגע".