הצטרף לארגון טרור ותכנן פיגועים: כתב אישום נגד תושב י-ם

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד סעיד דדו, תושב מזרח ירושלים בן 33, בגין חברות בארגון טרור וניסיון קשירת קשר למעשה טרור, לאחר שהצטרף לארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין" ואף נפגש עם פעילים נוספים לצורך תכנוני פיגועים.

על פי כתב האישום, הנאשם קיבל בשנת 2017 דף המאשר את חברותו בארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין", לאחר שהשיב בחיוב להצעה להתגייס אליו.

בשנת 2024, בזמן מלחמת חרבות ברזל, נפגש הנאשם עם פעילים נוספים במזרח ירושלים כשהם ללא טלפונים, מחשש להאזנות שב"כ, שם הם תכננו לבצע פיגועים נגד ישראל.

באחד המפגשים אמר הנאשם לאחיו "אנחנו צריכים לעשות משהו", והציע לגייס כספים ואמצעי לחימה לביצוע פיגוע נגד צה"ל או משטרה, אך אחיו השיב לו כי זה לא הזמן וצריך להמתין.

בהמשך טסו השניים לתוניסיה, שם נפגשו עם סלאח חמורי, משוחרר עסקת שליט שהורשע במעורבות בתכנון התקנקשות בחייו של הרב עובדיה יוסף ז"ל. בפגישה הם קיבלו מחמורי טלפון מוצפן ומספר משימות לביצוע.

כמה חודשים לאחר מכן השניים נחשפו ונעצרו על ידי השב"כ. היום, כאמור, הוגש נגד דדו כתב אישום בגין חברות בארגון טרור וקשירת קשר למעשה טרור.