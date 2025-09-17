"אני לא המוסד": הציטוטים החריגים של המפכ"ל על הפשיעה במגזר

מומלצים -

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי והיועצת המשפטית גלי בהרב מיארה השתתפו בדיון שנערך השבוע, ועסק בפשיעה בחברה הערבית. פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ פרסם הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי מספר ציטוטים חריגים.

ל-i24NEWS נודע, כי במהלך הדיון, המפכ"ל אמר ליועצת המשפטית לממשלה: "אני לא יכול לשים ביפרים ממולכדים למשפחת ג'רושי". בהמשך דבריו הוסיף כי "אנחנו מוגבלים חוקית ומוגבלים בדמיון הפורה שלנו. אני לא המוסד".