פרסום ראשון: אחות בבית חולים נעצרה בחשד לפגיעה בפעוט במהלך טיפול רפואי

אחות בבית חולים שיקומי במרכז הארץ נעצרה הלילה (בין שני שלישי) בחשד שפגעה בפעוט כבן 3 בטיפול רפואי שהיה מאושפז במחלקת טיפול נמרץ ילדים - כך פרסמה לראשונה היום ראש תחום פלילים לי עייש. על פי החשד, במקרה שאירע לפני שבועיים, האחות הרימה את הפעוט באופן אלים, אחזה בשיערות ראשו - והטיחה את פלג גופו העליון.

האחות, על פי החשד, הוסיפה וקיפלה את רגליו באופן שנגרמו לו שברים. האירוע תועד במצלמות בבית החולים, והחומר הועבר למשטרה לאחר דיווח מגורם רפואי. עוד בטרם מעצרה, היא הושעתה מעבודתה וזומנה לשימוע.

גרסתה של החשודה היא כי טיפלה "בילד בשיטה הרגילה, כפי שאני עושה תמיד. החלפתי לו חיתול והרמתי לו את הרגליים בהתאם למצבו, כילד שלא מתפקד. כמה שעות לאחר מכן, במהלך טיפול נוסף, הבחנתי בנפיחות האזור הרגליים ודיווחתי על כך בעצמי".

החשודה, בת 53 וללא עבר פלילי, עובדת כאחות זה כ-15 שנה. היא נחקרה בחשד לגרימת חבלה חמורה בחסר ישע ולחלופין חבלה ברשלנות. במשטרה בודקים האם הפגיעה נגרמה כתוצאה מאלימות מכוונת או מטיפול שבוצע באגרסיביות ובחוסר זהירות. מעצרה הוארך בשלושה ימים.

תגובת בית החולים השיקומי בו אירע המקרה: "לאחר שהתעורר בקרב צוות בית החולים חשד להתעמרות מצד אשת צוות במחלקת הילדים בבית החולים, נקטה הנהלת בית החולים בצעדים מידיים - אשת הצוות הושעתה מעבודתה באופן מיידי ותוזמן לשימוע. במקביל הגיש בית החולים תלונה במשטרה. צוות בית החולים משתף פעולה באופן מלא עם בדיקת המשטרה. בית החולים דיווח למשרד הבריאות על המקרה.

"אנו עומדים בקשר רציף עם משפחת המטופל ומתן מענה לכל צרכיהם. יודגש כי רווחת המטופלים ובטיחותם עומדים בראש סדר העדיפויות ובית החולים נוקט מדיניות של אפס סובלנות כלפי כל גילויי אלימות".