ההתפרעויות בחווארה: תושב השומרון יואשם, בעל החווה שוחרר ממעצר

המשטרה הודיעה היום (שני) כי אחד המעורבים בהתפרעויות בחווארה, אזרח ישראלי תושב השומרון, יואשם במעורבות בחיכוך האלים. מספר חשודים שנעצרו תחילה בחשד למעורבות באירוע שוחררו, מעצרם של היתר הוארך. במסגרת החקירה במחוז ש"י, צפויים להתבצע מעצרים נוספים.

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רשתות ערביות

כאמור, הצהרת התובע הוגשה נגד אחד מהחשודים, תושב השומרון בשנות ה-40 לחייו, לצד בקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. בראשית חודש יוני נפצעו לפחות שבעה פלסטינים בעימותים שפרצו בחווארה, דרומית לשכם, לאחר שקבוצת ישראלים נכנסה לעיירה בשל טענה כי עדר בעלי חיים נגנבה מחווה סמוכה.

לפי הפרטים, בעל חוות צפנת בשומרון נכנס יחד עם כוח צבאי, בניגוד לנהלים, לכפרים הסמוכים במטרה לחפש את עדר בעלי החיים. לאחר שאותר העדר, הגיעו תושבי החווה ויצהר לכפר כשהם על גבי שני טנדרים והתחילו להתעמת עם פלסטינים.

רשתות ערביות

במהלך ההתפרעויות תועד חייל צה"ל מכה פלסטיני, לצד חשודים נוספים במעורבות באירוע. צה"ל מסר אז בתגובה כי "הפעולות הנראות בסרטון חמורות ואינן עולות בקנה אחד עם ערכי צה"ל. המקרה מתוחקר, ועם הימצא הלוחם הוא יטופל משמעתית ויינקטו צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצאים".

לפי ארגון "חוננו", אחד מהמשוחררים ממעצר היה חשוד בביצוע ירי בהתפרעויות. עורכי דינו אמרו כי "החלטה מתבקשת של בית המשפט. לא זה האיש שצריך לשבת מאחורי סורג ובריח. אנו מקווים שבפרקליטות יחשבו את צעדיהם רגע לפני שהם יוצאים לדרך עם תיק שיימרח תקופה ארוכה ויסתיים בזיכוי מהדהד". עוד ציינו כי המשטרה הודיעה כי תערער על החלטת המחוזי.

ב"חוננו" אמרו כי השופט מנחם מזרחי מתח ביקורת על המשטרה, שטענה כי החוואי אחראי לפציעת מספר פלסטינים. "למדתי כי יש סרטון שמתאר את האירוע, אולם לא ניתן לראות בבירור שהחשוד מבצע את הירי, עוד למדתי מהתשובות שלא נערכה בדיקת מז"פ לרכב המדובר, כלומר לא אותר קליע, לא בוצעו התאמות בנשקו של החשוד, שלא לדבר על תרמילים בזירה", נכתב.