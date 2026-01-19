"אתה רוצה בלאגן?": שיחת השיבוש של נסרין קדרי לרום ברסלבסקי לאחר התקיפה

לאחר התקיפה במסיבה, התקשרה הזמרת נסרין קדרי אל שורד השבי רום ברסלבסקי כדי להתנצל, תוך שמטיחה בו: "אתה רוצה בלאגן? חסר לך אחרי מה שהיה לך בחיים?". ראש תחום פלילים לי עייש הביאה הערב (ראשון) את ההקלטה הבלעדית. שורד השבי צפוי להתייצב מחר לחקירה במשטרה.

הזמרת נסרין, שבן זוגה תקף את שורד השבי רום, התנצלה בפניו בשיחה ואמרה כי היא יכולה "להביא אותו אישית" אל ביתו של ברסלבסקי על מנת שיתנצל. רום הטיח בה: "החבר שלך 'התופעה הזו' צועק עליי: 'זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה'", וציין כי קיבל ממנו בוקס לפנים.

נסרין אף טענה בשיחה כי שורד השבי היה תחת השפעת אלכוהול במהלך האירוע, הוא שלל זאת והשיב: "אסור לי לשתות וכלום בגלל הפוסט טראומה, אני 'סאחי'". הזמרת לא עצרה ואמרה לו: "אתה רוצה בעיות? נתחיל בעיות. יאללה בלאגן, זה חסר לך אחרי מה שהיה לך בחיים?".

