התפתחות בפרשת הרצח: שני חשודים נוספים נעצרו בפרשת אביתר אזרזר

היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה היום (ראשון) שני חשודים נוספים במעורבות ברצח של אביתר אזרזר, שנרצח בשנת 2019. בכך עלה מספר החשודים שנעצרו בפרשה לשלושה.

אזרזר, בן 18, נמצא בדצמבר 2019 בבור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה, לאחר שנעדר במשך כשלושה שבועות. מאז נוהלה חקירה ממושכת בימ"ר תל אביב, שכללה מגוון פעולות חקירה במטרה לפענח את המקרה.

בימים האחרונים חלה התפתחות משמעותית, כאשר תחילה נעצר חשוד בשנות ה-30 לחייו, תושב בני ברק, ובהמשך נעצרו שני חשודים נוספים, גם הם בשנות ה-30 ותושבי בני ברק. שלושת החשודים יובאו מחר לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.

בתוך כך, פרסום ראשון ב-i24NEWS כי שניים מהחשודים שנעצרו כבר נמצאים במעצר בגין מעורבות ברצח אחר - רצח מיכאל מילר, שאירע בשנת 2020 בבית מלון בתל אביב.

צו איסור הפרסום על הפרשה הוסר, והחקירה נמשכת.