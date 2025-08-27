הפלסטינית שריגלה לאיראן: פעלה כעיתונאית ותכננה בעברה פיגוע

מומלצים -

פרשת פלסטינית שנעצרה בחשד לריגול עבור איראן, נחשפה ב-i24NEWS מוקדם יותר החודש. ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה פרטים חדשים על פעילותה - בעיקרם הכיסוי הכביכול עיתונאי שתחתיו היא פעלה. מדובר באישה בת 24 תושבת בית אומר. במשך חודשים ארוכים פעלה בשירות סוכנות הידיעות האיראנית שמזוהה וממומנת על ידי משמרות המהפכה.

החשודה נחקרה חמש פעמים, במהלכם נחשפו תכתובות מסיתות ביותר. כמו כן, הפלסטינית הדליפה מידע על המתרחש בגדה ובישראל, תמונות שלה עם גורמים בצה"ל, תמונות של טילים, יירוטים ומוקדי נפילות. כל אלו תחת הכיסוי שלה כעיותנאית. בנוסף, לפני כחצי שנה היא נעצרה בחשד שתכננה לבצע פיגוע. אבא שלה דיווח על כך למשטרה והיא הודתה. הפרקליטות הצבאית סגרה את התיק כי לא היו מספיק ראיות.

