התפתחות נוספת בפרשה: הצל זומן לחקירה במח"ש

רפ"ק "הצל", הראפר יואב אליאסי, זומן היום (רביעי) לחקירה במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) שבמשרד המשפטים. מדובר כאמור בהתפתחות נוספת בפרשה, והזימון בוצע מספר ימים לאחר חקירת קצין נוסף בדרגת רפ"ק בנושא.

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כזכור, קצין בדרגת רפ"ק נחקר ביום ראשון במח"ש באזהרה, בין היתר בחשד להפרת אמונים. בסיום חקירתו שוחרר הקצין בתנאי הרחקה ממתקני משטרה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים למשך עשרה ימים. החקירה נמשכת.

ביום חמישי האחרון, חשף פרשננו משה שטיינמץ כי המפכ"ל דני לוי הקפיא את התנדבותו במשטרה של "הצל", שפועל בכיתות הכוננות בתל אביב. ההחלטה הגיעה בעקבות תחקיר "הארץ" בו נחשפו הקלטות ועדויות לפיהן "הצל" הפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי בו היה שותף.

לאחר מכן, "הצל" עצמו הכחיש את הפרטים ובסרטון שהעלה לאינסטגרם, טען כי לא המפכ"ל הוא זה שהקפיא את שירותו - אלא הוא עצמו. "אני הקפאתי את השירות של עצמי. יש לוחמים שנמצאים תחתיי, כדי שהם לא ייפגעו מהסיפור הזה, אני הלכתי, הפקדתי את הרובה, שמתי את התעודה, אמרתי 'חבר'ה, אני מקפיא את ההתנדבות שלי עד שהאמת תצא לאור'", אמר.

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בתחילת החודש פרסמנו על העלאתו בדרגה, שנתיים לאחר שהחל לפקד את על כיתת הכוננות בתל אביב. הענקת דרגת קצונה לאליאסי עוררה סערה במערכת הפוליטית.